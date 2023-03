Alex Sandro rivela un retroscena clamoroso su Cuadrado

L’esterno brasiliano Alex Sandro parla così ai canali ufficiali della Juventus dopo aver centrato quota 300 presenze in bianconero.

Intervista Alex Sandro

“È un onore grandissimo, ringrazio tutto quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. Fare 300 presenze con una squadra come la Juve è una cosa storica, ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini. Le prime persone che ho incontrato qui sono state Chiellini, Buffon, Bonucci e Barzagli. Sono loro che mi hanno dato i primi abbracci e mi hanno accolto. Il compagno più difficile? Cuadrado, quando siamo in squadre diverse in partitella uno esce zoppicando”