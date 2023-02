Alla Juve i conti in classifica non tornano da un po’. Gennaio è il mese che ha visto abbattersi come uno tsunami il -15 inferto dalla Corte d’Appello Federale, come racconta il Corriere dello Sport.

Alla Juve i conti non tornano, c’è un timore

Ci sono poi i timori legati al secondo filone su cui sta lavorando la Procura Federale in seguito agli atti ricevuti dalla Procura di Torino, si aggira dalle parti della Continassa lo spettro di un’altra sanzione almeno altrettanto pesante se non ancor più storica (la richiesta del -20 è un rumor che circola con estrema insistenza…).