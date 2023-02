Il rinnovo non arriverà. O quantomeno non è in programma. Cuadrado è tornato a disposizione di Allegri, racconta il Corriere dello Sport.

Cuadrado ha un obiettivo in testa

Ha un obiettivo individuale, poter aggiungere la sua maglia a quella delle leggende all’interno del J-Museum. Un onore riservato a chi colleziona almeno 300 presenze in bianconero, ora è a quota 289. Martedì a Salerno taglierà il traguardo delle 500 presenze con i club professionistici, un percorso iniziato nel 2008.