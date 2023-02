“Dura giocare con 15 punti di meno”, allarme Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo il match con la Salernitana. Ecco quanto evidenziato da Tmw.

Conferenza stampa Allegri

La Juventus è guarita nel gruppo-squadra?

“I ragazzi sono responsabili, possiamo raccontarci tante cose, ma credo che non era e non è semplice tenere la testa dentro al campionato dopo che ti hanno tolto 15 punti momentaneamente. Ci siamo dati degli obiettivi, ossia raggiungere chi ci sta davanti e poi andare nella parte sinistra della classifica. Poi c’è la Coppa Italia con l’Inter e l’Europa League. Stasera era importante vincere. Abbiamo 26 punti, nessuno si ricorda che ne abbiamo fatti 41 e saremmo terzi in classifica. Si guarda la classifica attuale”