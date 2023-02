L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 3-0 alla Salernitana.

Intervista Allegri

Il tridente Chiesa-Vlahovic-Di Maria?

“Con me giocano tutti ma dipende dai momenti. Serve la disponibilità da parte di tutti. Di Maria, per dire, questa sera in fase difensiva ha fatto un ottimo lavoro. Poi è entrato Chiesa e anche lui ha fatto bene”