“Allegri a Napoli può prendere tre gol”, clamoroso attacco

Andrea Agostinelli, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro, parlando di Napoli-Juve.

Attacco ad Allegri prima di Napoli-Juve

«La gara con la Juventus? Non è uno spartiacque, è fondamentale se la Juve perde, ma il Napoli ha due risultati su tre a disposizione. Il pari sarebbe positivo per gli azzurri, non lo sarebbe affatto per la Juve. Si affrontano due squadre importanti, i bianconeri in questo momento non sono belli ma efficaci. Sicuramente affronteranno il Napoli senza lasciare spazi alle spalle per non favorire i contropiedisti azzurri. Allegri sa bene che se la va a giocare a viso aperto rischia di prendere tre gol»