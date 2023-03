Allegri ammette: “Ecco cosa serve per vincere alla Juve”

Al termine di Juventus-Friburgo, l’allenatore bianconero Masssimiliano Allegri interviene ai microfoni di Sky. Le sue considerazioni riportate da Tuttojuve.

Intervista Allegri

Hai trovato tanti giocatori quest’anno, a parte l’ingenuità di Kean, stanno maturando per certi versi…

“Nella Juventus ci sono delle regole, c’è la disciplina all’interno di un gruppo, ci sono i vecchi che le fanno rispettare. Per tornare a competere per la vittoria in tutte le competizioni, perchè vincere è una cosa straordinaria, ci vogliono determinate caratteristiche e qualità, oltre quelle tecniche, ci vogliono le qualità caratteriali e morali, che è importante. Oggi sono contento per Kean che è entrato e ha fatto molto bene, ha avuto subito quella palla da dare a Chiesa, una palla da mandare al portiere Cuadrado, purtroppo quando giochi partite di livello queste situazioni di passaggio non le devi sbagliare”