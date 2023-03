“Preoccupato dal Friburgo?”, la risposta di Allegri

Al termine di Juventus-Friburgo, l’allenatore bianconero Masssimiliano Allegri interviene ai microfoni di Sky. Le sue considerazioni riportate da Tuttojuve.

Intervista Allegri

Quanto sei preoccupato del Friburgo in vista del ritorno? E quanto sei preoccupato della tua squadra viste le condizioni di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro?

“Vediamo, innanzitutto a Friburgo non è semplice, la cosa che mi lascia pensare positivo è il fatto che comunque abbiamo creato molto, loro dovranno fare una partita concedendoci ancora molti più spazi e noi dovremo sfruttarli al massimo, Bisognerà essere bravi. Per quanto riguarda quelli che non ci saranno, faremo con quelli che ci sono domenica, perchè abbiamo dei giocatori pronti per giocare, l’importante è avere l’atteggiamento giusto e soprattutto dare la disponibilità al compagno anche per fare delle partite di sacrificio, come ne abbiamo già passate. L’anno scorso a un certo punto abbiamo giocato con Chiesa centravanti e Bernardeschi seconda punta. Il centravanti ce l’abbiamo che è Vlahovic, Dispiace per Kean che è squalificato, ma ce l’avremo a Friburgo. Poi sono ragazzi bravi, che hanno energia, quindi va bene così”.