Allegri avverte: “Ad ogni pari o ko sembra crolli il mondo”

L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza dopo Roma-Juventus. Di seguito, le parole riprese da TMW.

Conferenza stampa Allegri

Possiamo abituarci al 4-3-3?

“Non parliamo di moduli. La Juventus sta facendo, nonostante la sconfitta di stasera con Mourinho che è mondiale nel preparare queste partite, abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo. Abbiamo cercato di far correre la Roma e portarla a casa. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene e poi abbiamo preso questo bel gol dove potevamo fare meglio e poi abbiamo avuto occasioni. Questa partita, indipendentemente dai numeri, non deve abbatterci. La Juve ha fatto 50 punti e questo nessuno se lo deve dimenticare. Nella storia del calcio mondiale non sono mai stati tolti 15 punti, ad ogni pareggio o sconfitta sembra che ci crolli il mondo addosso. I ragazzi invece stanno facendo una stagione importante. Nelle vicissitudini che sono capitate stanno facendo bene. Devono rimanere sereni e mettere da parte questa sconfitta”