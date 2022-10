Allegri cambia la Juve per inserire Di Maria dal 1′?

È verosimile attendersi che Di Maria sia titolare domani contro gli israeliani ma questo implica un problema di scelte per Allegri. Come inserire il Fideo nel contesto di un attacco che ha trovato in Vlahovic e Milik gli assi portanti e imprescindibili? Ne parla il Corriere dello Sport.

Allegri cambia la Juve per Di Maria?

Al Fideo, ancora non al top, non si può chiedere uno sforzo per sostenere un tridente con Dusan e Arek. Di Vlahovic non si può fare naturalmente a meno e di Milik altrettanto. Una soluzione potrebbe essere il 3-5-2: Di Maria nel tandem d’attacco, oppure Angel mezzala che si inserisce per uno sviluppo che diventerebbe 3-4-1-2.