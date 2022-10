La Juve ha un jolly da giocarsi in Champions League

Fattore Di Maria. La Juve si gioca il jolly per tenere viva la speranza di superare il girone di Champions League, come racconta il Corriere dello Sport.

Jolly Di Maria per la Juve

Le due sconfitte iniziali con Paris Saint Germain e Benfica hanno messo a serio rischio la qualificazione ma non tutto è ancora perduto, a patto di battere domani sera il Maccabi Haifa e iniziare la rimonta. Non c’è iniezione di energia migliore di un campione del calibro del Fideo per riprendere la marcia. Il mondo bianconero si attende uno squillo da parte di Angel, che ancora non è riuscito a fare la differenza come tutti si attendevano.