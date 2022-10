Milik fondamentale per la Juve, c’è un motivo

Max Allegri ha diverse carte da giocare. Il tecnico sotto sotto sa che pensare alla rimonta scudetto non è follia. Specie con Arkadiusz Milik in attacco.

Milik fondamentale per la Juve

Attacco trascinato non solo dai gol di Vlahovic, ma anche dalla sorpresa Milik. Accolto con un certo scetticismo, sta viaggiando a un gol ogni 67’ sul campo da gioco. Le reti, però, non raccontano tutto. Arek si sta rivelando fondamentale come spalla di Vlahovic e nel legare il gioco: con lui in campo, la Juve produce di più e meglio.