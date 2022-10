“Allegri dovrebbe dimettersi”, accusa choc alla Juve

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista Radio24, parlando di Max Allegri e della Juventus.

Allegri dimissioni?

“Juventus? Ha detto tutto Agnelli, sentire un personaggio illustre come lui esordire con un ‘Mi vergogno’ davanti alle telecamere, fa intendere l’entità della crisi ed il mister non l’ha colto, non si può discutere di quarto d’ora e dettagli, con formule trite e ritrite. In questo momento averlo sulla panchina non è fare il bene della squadra. Credo che faccia meglio a fare un passo indietro per onestà intellettuale, deve essere consapevole di aver fallito questa fase della sua carriera, non c’è niente che funziona”