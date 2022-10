In campionato e in Champions League, dove la partita di domani ad Haifa, in Israele, non potrà che concludersi con una vittoria se si vorrà mantenere in vita il sogno della conquista degli ottavi di finale. Ne parla Tuttosport.

Allegri gode ancora della fiducia della dirigenza?

Ma Allegri gode ancora della fiducia della dirigenza dopo questo ritorno claudicante e con un futuro che vede addensarsi nuvoloni sempre più neri? Ci sono momenti in cui è meglio non porsi troppe domande e cercare di mutare il corso delle cose, rimandando certi interrogativi al futuro prossimo, quando magari i risultati potrebbero regalare uno scenario meno fosco.