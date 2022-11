Allegri ha dovuto ammettere una cosa, ecco quale

Alla fine della partita contro la Lazio, ha dovuto ammetterlo pure lui. «Sei giornate fa nessuno credeva potessimo essere terzi alla sosta». Forse nemmeno Massimiliano Allegri, secondo la Gazzetta dello Sport.

Allegri confessa una cosa

L’ha confessato in prima persona, il tecnico della Juventus: a un certo punto, sarebbe stato soddisfatto di arrivare alla pausa Mondiale con 4-5 punti di distacco dalla zona Champions. Già, perché basta riavvolgere il nastro e tornare alla sera di sabato 8 ottobre. La Juve ha appena perso 2-0 a San Siro contro il Milan e guarda i rossoneri da 7 punti più in basso. E tre giorni dopo arriva pure la sconfitta di Haifa contro il Maccabi in Champions, come se non bastasse la Serie A. Il punto più basso della stagione della Juve.