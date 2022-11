La Juve non va in vacanza, ecco cosa succede a Torino

La Juve non va in vacanza. Almeno non subito. Oggi Massimiliano Allegri e un piccolo gruppo di “superstiti” dalle convocazioni con le varie nazionali si allenano a Vinovo, racconta la Gazzetta dello Sport.

La Juve non va in vacanza

Presenti i portieri Carlo Pinsoglio e Mattia Perin, il difensore Daniele Rugani, il centrocampista Manuel Locatelli, che ha declinato la convocazione in Nazionale per motivi personali e gli attaccanti Matias Soulé e Moise Kean. Gli infortunati, da Paul Pogba a Mattia De Sciglio, passando per Aké e Kaio Jorge, proseguiranno nella loro attività di recupero. La Juve si allenerà sino a venerdì.