“Allegri? Ha perso di mano la situazione”, accusa al mister

L’ex calciatore bianconero, Michele Padovano, a TuttoJuve analizza il delicato momento della Juve e stronca il mister Max Allegri.

Intervista Padovano

Hai la sensazione che Allegri possa aver perso il polso della situazione?

“Quello di sicuro, perché le dichiarazioni di fine partita sembrano pronunciate da una persona che non ha più il polso della situazione in mano. E questo non aiuta”

Poteva essere una buona idea quella di esonerare Allegri per cercare di dare una scossa e uno stimolo in più ai giocatori?

“La formula magica non esiste mai, anche perché mi è successo di cambiare allenatore e non risolvere affatto le problematiche. Allegri, poi, ha anche un contratto molto oneroso, questo significherebbe dover pagare successivamente un altro tecnico. E anche se ti chiami Juventus, certi calcoli li fai lo stesso”