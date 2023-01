“Allegri non ha gioco!”, mister sotto accusa

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giancarlo Padovan, opinionista per Sky Sport, parlando di Max Allegri.

Attacco ad Allegri

“Contro Allegri, il Napoli ha due risultati su tre. Ha trovato una quadratura parziale, vince ma non ha gioco. Prima o poi prenderà anche gol questa squadra e non vincerà più. Porta a casa quasi tutte le partite in equilibrio per oltre un’ora, poi inserisce due-tre velocisti per sbloccarla, ad esempio Chiesa. E’ una visione tattica miope, che al primo scoglio duro può infrangersi”