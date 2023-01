“La Juve sta vendendo un’idea”, l’attacco al club

Simone Tiribocchi, ex attaccante e opinionista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live (ogni giorno dalle 13 alle 14 e 20 alle 21), parlando della Juve.

Attacco alla Juve

“Il Napoli ha una rosa importante per lottare per lo scudetto. Napoli-Juve? La pressione secondo me è più sul Napoli perchè a questo punto, con 7 punti di vantaggio, deve provare a vincere lo scudetto. La Juve se dovesse perdere non ne farebbe un dramma stare perchè sta vendendo l’idea che il suo obiettivo è solo quello della qualificazione in Champions“