Domani Allegri può varare una nuova coppia d’attacco

Prove tecniche d’intesa. Domani a Lecce, infatti, Max Allegri potrebbe varare una nuova coppia d’attacco, quella composta da Arek Milik e Moise Kean. Ne parla il Corriere dello Sport.

Juve, nuova coppia d’attacco per Allegri?

Tutto dipenderà dalle condizioni di Dusan Vlahovic: un turno di riposo potrebbe rendersi necessario. Convocabile per Lecce, ma per una volta Allegri potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina. Dando via libera quindi alla coppia Milik-Kean, salvo nuove allegrate come potrebbe essere quella di un Fabio Miretti sottopunta già dall’inizio.