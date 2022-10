Inchiesta Juve, si muove la Procura Federale FIGC

I nuovi sviluppi dell’inchiesta sui conti della Juve da parte della procura di Torino hanno riattivato anche la procura federale, come racconta il Corriere dello Sport.

Inchiesta Juve si muove la FIGC

È arrivata ieri la richiesta da parte del procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, di essere messo a conoscenza dei nuovi atti prodotti dai pm torinesi e che in precedenza non gli erano stati trasmessi, come ad esempio le intercettazioni telefoniche ed ambientali. L’intento è di capire se ci possano essere le condizioni per richiedere la revisione della decisione definitiva pronunciata a maggio dalla corte di appello federale a sezioni unite: era stata emessa una sentenza di proscioglimento nei confronti delle 11 società e dei 59 dirigenti deferiti per presunte plusvalenze fittizie.