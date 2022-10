Di Maria criticato, il Fideo si sfoga via social

Sotto la lente della critica è finito pure Angel Di Maria, infortunatosi nuovamente proprio a Haifa e, secondo alcuni rumor, destinato a salutare la Juve dopo i Mondiali. Ne parla il Corriere dello Sport.

Di Maria si sfoga

Il Fideo ieri si è sfogato via social per smentire tutto: «Non so chi abbia inventato le voci di una mia partenza a gennaio. Le mie dichiarazioni che avete letto e sentito, dove dico che chiuderò la carriera al Rosario Central, sono recenti, ma si tratta di concetti che ho espresso dal giorno in cui sono arrivato per la prima volta a giocare qui in Europa, nel 2007».