Allegri ha un pensiero in mente su Fagioli, ecco quale

Massimilano Allegri, dopo aver inserito Nicolò Fagioli a inizio della ripresa nel match di Lecce, dove il ragazzo ha saputo prendersi sulle spalle la Juventus regalandole gioco, identità e un gol da favola destinato a non schiodarsi mai dalla sua memoria e non solo, medita di ripetere l’inserimento. Ne parla Tuttosport.

Il pensiero di Allegri su Fagioli

Il centrocampista merita più che mai una seconda chance contro un centrocampo, quello francese, che eccelle nella qualità e nel palleggio, ma sotto il profilo del pressing non spinge più di tanto. Il problema è la copertura della linea mediana, diventa naturale far cadere la scelte delle mezzali a fianco di Fagioli, su Rabiot, punto fisso negli schemi del Conte Max e Locatelli, che torna disponibile dopo il forfeit per motivi famigliari.