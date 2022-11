Criscitiello: “Il problema di Allegri? Una risposta data a Sky”￼

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, analizza i problemi dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri su TMW.

Criscitiello ed il problema di Allegri

“La Juventus è crollata. A Lecce vince grazie alla magia di Fagioli ma questa squadra è impresentabile. Brutta da vedere e con la mentalità da ricostruire. D’altronde va ricostruito tutto. Dalla proprietà alla società, dalla squadra allo staff tecnico. Molti non si capacitano come un allenatore che prima vinceva tutto oggi non ne indovini più una. Sta tutto nella sua risposta “per due anni non ho visto calcio”. Il calcio di oggi è un aggiornamento continuo. Cambia tutto alla velocità della luce e quelle teorie che valevano due anni fa oggi sono vecchie. Poi, come sempre, molto dipende dal materiale umano che hai a disposizione. Allegri non è l’unico che rischia di essere “superato” nel calcio di oggi”