“-15 non è alibi, ci penserà il club a difenderci” Allegri risponde!

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Giocare in una Coppa può aiutarvi?

“È una partita importante dopo il Campionato. Dopo la reazione buona con l’Atalanta, perché venivamo dall’immediato dove ci hanno tolto 15 punti due giorni prima, poteva esserci un rebound e così è stato. Non sono alibi quelli dei 15 punti, ci penserà la società a difenderci. Non dev’essere un alibi o una giustificazione, dobbiamo andare in campo e fare quanto occorre fare. Forse è la prima volta che vengono tolti 15 punti dalla classifica, vai a dormire che eri terzo e torni sotto. Ora riprendiamo per la prima volta, bisogna gestire al migliore dei modi. La partita di Coppa Italia va fatta nel migliore dei modi, faremo il massimo”