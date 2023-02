Pogba choc, Allegri: “In condizione tra 2-3 mesi”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Pogba in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri Pogba

Pogba può tornare martedì?

“Mi aspetto un contributo da un giocatore che da aprile ha fatto 15 giorni di preparazione e 45 minuti con la Juventus poi si è fermato. I tempi sono quelli, serve che il suo corpo si riadatti e ci vorrà un po’ di tempo. Magari farà mezz’ora, magari una partita, bisogna navigare a vista in queste situazioni. Sapendo che da qua alla fine bisognerà sfruttarlo nel miglior modo possibile a seconda dei momenti in cui starà bene. PAul scorsa settimana ha fatto una buona partita in allenamento, dopo una settimana ha avuto qualche indolenzimento e si deve riassestare, ci vuole un po’ di tempo. Così come è stato per Chiesa che si è fermato e ripartito, magari fra due-tre mesi sarà in condizioni ottimali“