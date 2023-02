Come sta Pogba? Ecco cosa è successo ieri in casa Juve

Paul Pogba non gioca una gara ufficiale dal 19 aprile con lo United. Ma che cosa è successo questa volta? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Come sta Pogba?

“In realtà non sembra niente di così grave: Paul ieri mattina è arrivato al campo lamentando un piccolo fastidio, gli esami hanno escluso lesioni e il ragazzo ha provato ad allenarsi però non si sentiva tranquillo, perciò si è deciso di tenerlo precauzionalmente a riposo. Senza intoppi dovrebbe recuperare in pochi giorni, magari potrebbe farcela già per la sfida di martedì prossimo con la Salernitana”