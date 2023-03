Allegri torna su Kean: “Domenica è cascato come un pollo”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Kean in conferenza stampa al termine della gara contro il Friburgo. Tuttojuve ha seguito l’evento in diretta.

Come valuta l’ingresso in campo di Moise?

“In quella situazione non ha fatto un errore, ma ha ritardato una giocata. Domenica è cascato come un pollo, come Di Maria a Monza. Quando si gioca con certi giocatori bisogna stare svegli, si cade nelle provocazioni. Fa parte del calcio, è entrato molto bene. Si è sacrificato molto e si è proposto bene. Pogba oggi credo sia arrivato puntuale per l’inizio della partita e contiamo su di lui come su tutti gli altri. Ho giovani, stasera Fagioli ottima partita come sempre ultimamente, abbiamo tanti giocatori che daranno una mano come tutti”