Allegri svela l’umore nello spogliatoio Juve sul -15 punti

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Friburgo. Tuttojuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Dopo le ultime notizie sulla penalizzazione che umore c’è nello spogliatoio?

“Per quanto riguarda le notizie non ci riguarda, perchè a questo ci penserà la società. Pensiamo a lavorare bene in campionato, abbiamo interrotto la striscia con la sconfitta a Roma. E dobbiamo riprenderla. Dobbiamo lavorare sui 50 punti, abbiamo momentaneamente 3 punti di vantaggio per la Champions. Noi dobbiamo pensare al campo e la società si difenderà nelle sedi opportune”