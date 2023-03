“Un giudizio su Bonucci?” Allegri rivela tutto in conferenza

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Bonucci in conferenza stampa al termine della gara contro il Friburgo. Tuttojuve ha seguito l’evento in diretta.

Come sta la squadra? Un giudizio su Leonardo?

“Per quanto riguarda Leo ha fatto una buona partita. Alex Sandro ha avuto un flessore alla gamba diversa da quella in cui aveva avuto un problema. Nell’arco della stagione succedono questi infortuni, l’importante è che si mantenga sempre questa disponibilità. Domenica è determinante per la classifica. Per la gara contro la Sampdoria bisogna prepararsi bene, dobbiamo arrivare a domenica sera molto più arrabbiati rispetto a stasera”