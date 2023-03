Allegri svela la scelta di Barrenechea e non di Paredes

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Torino. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Come mai ha scelto Barrenechea? È una bocciatura per Paredes?

“Barrenechea come Iling, Soulè, Fagioli e Miretti sono giocatori che arrivano dalla Next Gen e sono da considerarsi giocatori della prima squadra. Stasera ho fatto la scelta di Enzo, mi aveva dato segnali importanti. Può migliorare, l’ho tolto quando stava facendo meglio, in una partita complicata. Sono contento di quello che ha fatto, mi dispiace per Paredes che non ha giocato ma io devo fare delle scelte. Tutti quelli che vengono chiamati in causa devono farsi trovare pronti. Nel calcio c’è il rettangolo verde e dà i voti”