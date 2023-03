L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Pogba in conferenza stampa al termine della gara contro il Torino. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri Pogba

Quale può essere la collocazione tattica di Pogba?

“Stasera abbiamo finito con Rabiot davanti alla difesa e Paul a sinsitra. Però ci son tante partite, le sostituzioni sono importanti, tutti devono sentirsi partecipi se no non arriviamo in fondo”