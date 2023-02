Allegri svela tutto dopo la vittoria, sentite il mister

L’allenatore della Juve Massimiliano Allegri ha parlato a Juventus Tv al termine della gara vinta con la Fiorentina. Queste le parole sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.com.

Intervista Allegri

Quanto vale questa vittoria?

“E’ una partita delicata perché la Fiorentina è una squadra forte, che gioca e ti pressa. Venivamo da due partite in casa nelle quali avevamo fatto solamente un punto. I ragazzi sono stati molto bravi a portare a casa questa vittoria, anche se bisogna migliorare in alcune situazioni. Aver fatto altri tre punti ed essere a un punto dal settimo posto è un buon risultato. Ora abbiamo l’Europa League e dobbiamo concentrarci su quello”.

Come si sono mossi Chiesa, Vlahovic e Di Maria?

“Hanno fatto bene. Abbiamo avuto delle buone occasioni in velocità. E’ normale che bisogna migliorare, avendo una partita ogni quattro giorni c’è bisogno di tutti. Stasera hanno giocato, magari giovedì cambierò qualcosa”.

Rabiot quest’anno è cambiato?

“E’ maturato. E’ molto bravo sia in fase realizzativa che d’interdizione. Lui e Locatelli hanno fatto una buona partita. Ma in generale tutta la squadra”.

Che anima ha la sua Juve in questo momento?

“E’ ottima. Abbiamo metabolizzato il – 15 e ci siamo dati degli obiettivi, ovvero raggiungere le squadre che sono davanti. In due partite ne abbiamo sorpassate alcune, ora abbiamo Torino e Udinese. Dobbiamo lavorare per cercare di raggiungerli e superarli”.