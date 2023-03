L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Federico Chiesa alla vigilia della gara contro il Friburgo in Europa League. TuttoJuve ha seguito la conferenza.

Conferenza Allegri Chiesa

È possibile vedere Federico da attaccante centrale?

“Lo scorso anno abbiamo giocato con lui attaccante: è un giocatore tecnico e io lo considero un attaccante e può giocare in quel ruolo, ha tutte le caratteristiche per giocare in tutti i ruoli davanti”