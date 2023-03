Perchè Vlahovic segna meno? Sentite cosa dice Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Dusan Vlahovic alla vigilia della gara contro il Friburgo in Europa League. TuttoJuve ha seguito la conferenza.

Conferenza Allegri Vlahovic

Come mai Dusan segna meno rispetto alla Fiorentina?

“Io di lui sono contento, soprattutto nelle ultime partite ha fatto una buona gara a livello tecnico. Giocare nella Juventus e fare il centravanti titolare ha delle responsabilità diverse. Dusan credo sia cresciuto e sta crescendo molto, come tutti i giocatori ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui le cose vanno mene bene. Gli attaccanti vanno valutati per i gol fatti. Ci sono partite in cui ha fatto gol, ma giocato tecnicamente male, domenica ha giocato bene e non ha fatto gol. Magari domani farà uno o più gol e verrà visto tutto in maniera diversa da parte esterna. Da parte mia, come tutti i giocatori, deve lavorare per poter migliorare”