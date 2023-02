Allegri su Vlahovic e Chiesa: “Hanno fatto una cosa in campo”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia contro la Lazio. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Per voi era importante non subire gol…

“Quando non abbiamo avuto la palla i primi a muoversi in maniera ordinata sono stati Vlahovic e Chiesa, hanno schermato la palla in mezzo. I primi due sono stati loro, quando la squadra resta ordinata è più difficile subire dei gol. E stasera è stato fatto questo”