Allegri ammette: “La mazzata dei 15 punti si fa sentire”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia contro la Lazio. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

È la vittoria del centrocampo?

“La squadra ha fatto una bella partita. I ragazzi hanno dato una bella risposta, perchè non era semplice. La mazzata dei 15 punti si fa sentire, quindi venivamo da una brutta sconfitta contro il Monza. Questa sera la squadra era presente in campo e tutti insieme si sono aiutati, hanno difeso e attaccato, facendo anche delle belle trame non concendendo nulla alla Lazio. È stata una bella partita, una bella vittoria che si sono meritati”