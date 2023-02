Ecco come si muoverà la difesa della Juventus

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore TuttoSport, parlando della difesa in appello della Juventus.

Juventus, ecco come si muoverà la difesa

“La difesa muoverà su vizi sostanziali. Innanzitutto, la motivazione dei 15 punti: mentre Chiné aveva spiegato i 9 punti afflittivi che potesse porre il club fuori dalle competizioni Europee, sui 15 punti, invece, c’è una motivazione fragile. Inoltre, la seconda linea è quella riguardante la sommatoria di infrazioni dell’art.31 che non possono aritmeticamente portare all’art.4. La Juventus dice che, se è stata accusata dell’infrazione dell’art.31, non è che la somma delle infrazioni portano all’art.4. Infine, i tempi di raccolta per emettere l’istanza di revoca da parte di Chiné che potrebbero essere ritenuti ‘troppo elastici’”