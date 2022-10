“Gioca o no?”, ammissione di Allegri su Bonucci

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Bonucci in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Empoli.

Conferenza stampa Allegri su Bonucci

Bonucci può esser gestito come Chiellini lo scorso anno?

“Leonardo è il capitano della squadra è un giocatore importante e come tutti gli altri va gestito. Lui è molto importante sia quando gioca che quando non gioca. Ha 20 anni si hanno delle forze, a 30 invece delle altre, ma vale per tutti. Ho la fortuna di avere sei difensori e posso farli girare. In certi ruoli invece non posso e devo chiedere uno sforzo ai giocatori. Leo è uomo responsabile sia che giochi che no è un valore aggiunto per la squadra”