L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Milik in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Empoli.

Conferenza stampa Allegri su Milik

Milik può giocare o va gestito?

“Non è gestione, abbiamo tante partite davanti e ormai si gioca in 15 non più in 13 come una volta. Ci sono anche dei dati post Covid che per intensità di corsa rispetto a quelli durante il Covid sono totalmente diversi, a maggior ragione chi viene in panchina diventa determinante”.