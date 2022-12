Attacco alla Juve: Allegri ha una missione

Da dicembre a dicembre, quella che doveva essere la nuova Juve è già storia. E la prossima, ancora non c’è. Un anno fa: da pochi mesi era tornato Allegri e se n’era andato sbattendo la porta Cristiano Ronaldo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Missione per Allegri

Oggi di quella Juve pensata e almeno in parte ricostruita, non c’è quasi più nulla: il 28 novembre 2022 è finita l’era Agnelli, ma la prossima marchiata John Elkann ha ancora troppi punti interrogativi. Ad Allegri la missione di trasformare la Juve in una squadra in grado di isolarsi e raggiungere i propri obiettivi, almeno quello della qualificazione in Champions.