Attacco alla Juve: “Se va bene così peggio per loro”

Il primo tempo di Benfica-Juve è solo 3-1 perché il Var riconosce il gol a Kean in un attacco confuso trascinato da Vlahovic (1-1 temporaneo). Il Benfica ha un progetto di gioco, la Juve no, e sarebbe un passo avanti ammetterlo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Attacco alla Juve

Si partiva da altri presupposti, ma le individualità sono in infermeria e servirebbe altro. Il Benfica ha gente meno importante ma un software migliore. E poi corre. La Juve no. Anche nella tregenda, cammina. Se Allegri e società, a questo punto, pensano che non sia un problema, peggio per loro. Con il Maccabi si poteva parlare di umiliazione, qui no: il Benfica è una top d’Europa, la Juve no. Non più. Non oggi.