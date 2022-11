Conferenza Baroni Lecce: “Non abbiamo subito la Juve”

L’allenatore del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa con la Juventus.

Conferenza stampa Baroni Lecce

“Quando hai davanti la Juventus puoi rischiare tanto, ma invece hanno tirato poco anche loro. È stata una partita in cui c’era grande attenzione, sia da una parte e sia dall’altra. Peccato perdere così, ma resta un’ottima prestazione: è la strada giusta. Nel primo tempo non abbiamo subito la Juventus, quando siamo rientrati in campo abbiamo sofferto un po’: alcuni calciatori per noi importanti si sono intimoriti, siamo andati in difficoltà da soli”