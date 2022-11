Conferenza Allegri: “C’abbiamo messo follia e incoscienza”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara con il Lecce.

Conferenza stampa Allegri

Cosa serve a questa Juventus per ritrovare la sua identità?

“Lo scorso anno siamo partiti male e poi abbiamo ritrovato la retta via. Quest’anno ci sono state diverse vicissitudini… A volte nel calcio succedono cose strane: McKennie non stava benissimo, è entrato poi Fagioli e ha fatto un grande gol. Poi abbiamo tanti infortunati, dobbiamo continuare così per arrivare al meglio al 13 novembre. Giocare nella Juventus non è semplice: oggi ci abbiamo messo un po’ di follia e incoscienza, poi siamo stati anche un po’ fortunati nel finale”