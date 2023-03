Bilancio della stagione Juve? Sentite Allegri

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky Sport in vista della gara contro il Friburgo.

Intervista Allegri

Che bilancio fa della stagione?

“Quello che vale oggi poi domani non vale più. In campionato abbiamo fatto 53 punti sul campo, dobbiamo ottenerne altri per far sì che a fine campionato si possa essere in Champions, a prescindere dalla penalizzazione. In Champions quest’anno siamo usciti ai gironi, ora pensiamo all’Europa League, una competizione con belle squadre e difficile. Ci sono Manchester United, Arsenal, Roma, oltre al Friburgo, terzo in Bundesliga. Il bilancio poi lo facciamo a fine stagione, oggi sarebbe ballerino”