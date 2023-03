Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato di Vlahovic a Sky Sport in vista della gara contro il Friburgo.

Intervista Allegri Vlahovic

Come sta Dusan?

“Domenica ha fatto una bella partita, sta bene fisicamente e quindi sono sereno. Il gol tornerà presto, sono periodi che passano. Si nota di più in un attaccante quando non segna. Veniva da 3 mesi di inattività, può fare meglio”