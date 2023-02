Bonucci da applausi, parole da vero capitano

Il capitano della Juventus Leonardo Bonucci è stato intervistato da Sky Sport dopo la gara di Nantes. Le sue parole riportate da Tuttojuve.

Intervista Bonucci

“Quando sei la Juventus, qualsiasi partita da dentro o fuori diventa di importanza fondamentale per il prosieguo della stagione. Venivamo da un pareggio che era maturato all’andata in maniera brutta, perchè non avevamo fatto una grande prestazione, però stasera sono venuti fuori i valori di questa squadra, una voglia di portare a casa il risultato e proseguire il cammino in Europa. Poi abbiamo la fortuna di avere un grande giocatore con noi e questo lo sappiamo tutti. Quando hai grandi giocatori nella squadra sono quei giocatori che ti possono risolvere le partite”