Caso Juve, cambi durante la sosta Mondiali

A conti fatti le partite saltate complessivamente per infortunio dai calciatori della Juve sono state 122 in poco più di tre mesi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Caso Juve, cambi durante il Mondiale

I picchi delle ultime settimane – dai 10 agli 11 assenti contro Lecce e Psg – hanno fatto suonare ancora più forte l’allarme. Negli ambienti già da un po’ si guarda al bicchiere mezzo vuoto. Se i dirigenti in pubblico sono stati sinceri, evitando di nascondere il problema, nelle private stanze della Continassa la schiettezza è stata anche maggiore negli ultimi giorni. Gli indizi portano in un’unica direzione: la sosta per il Mondiale porterà a dei cambiamenti.