Cessione Rovella, ecco quanto ha chiesto la Juve

Cessione Rovella – Il centrocampista della Juventus Nicolò Rovella è nella lista partenti, contro anche il parere di diversi addetti ai lavori. Il club però ha bisogno di fare cassa.

Forte nei suoi confronti il pressing della Lazio, seriamente intenzionata a regalare a Maurizio Sarri il regista di rientro dal prestito annuale al Monza.

Cessione Rovella

La Juventus avrebbe fatto il prezzo per la cessione del cartellino di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 che, ultimamente, piace molto alla Lazio: come riportato da “Gianlucadimarzio.com”, il club bianconero avrebbe chiesto ai biancocelesti 24 milioni di euro, cifra che non avrebbe al momento portato ad un’intesa tra le parti. La trattativa, comunque, sembrerebbe essere ancora destinata a continuare.

La Lazio c’è, sta premendo, vuole provare a chiudere con la Juventus. I biancocelesti sono al momento davanti a tutti, anche se pure il Monza stesso è segnalato in corsa per riportare in Brianza l’ex genoano.

A favorire la riuscita della trattativa rischia così di essere la volontà di Rovella: l’ex monzese ha già dato il proprio assenso, ben conscio di non poter ricevere a Torino il minutaggio di Monza. Anche se pure alla Lazio, con la concorrenza di Cataldi (Marcos Antonio è invece tra i cedibili), il posto da titolare non sarebbe assicurato.

Rovella alla Lazio: il giocatore è entusiasta e non vuole fare panchina in bianconero: Allegri non vorrebbe lasciarlo partire ma rispetto ad un mese fa hanno aperto uno spiraglio sulla possibile cessione. Rovella poteva essere un elemento su cui puntare per la Juventus del futuro ma le cose sono cambiate.