Carlos Augusto Juve pronta all’assalto – Carlos Augusto è stato uno dei protagonista nel Monza nello scorso campionato: probabilmente lo sarà anche in questi ultimi giorni di calciomercato.

La Juventus starebbe intensificando i contatti con il Monza per Carlos Augusto, terzino sinistro brasiliano classe 1999 del Monza: come riportato da “Sportmediaset”, i bianconeri, forti delle cessioni ormai quasi definite di Zakaria e De Winter, sarebbero pronti a sferrare l’assalto per il giocatore dei brianzoli, appetito, però, anche da Torino e, soprattutto, Inter.

Dopo l’ottima prima stagione in Serie A con la maglia del Monza, Carlos Augusto è pronto per il grande salto. Secondo la Gazzetta dello Sport gran parte delle big italiane, specialmente Juventus e Atalanta, sono interessate ma l’Inter può assicurarsi la preferenza del giocatore grazie alla Champions League.

Quanto costa

Il Monza chiede 20/25 milioni ma è probabile che si provi un’operazione “alla Frattesi” in prestito con obbligo di riscatto e una soluzione per abbassare la richiesta intorno ai 15 milioni. Tutto subordinato all’uscita di Gosens, che piace al Wolfsburg.

Dall’altra parte, la Juventus. Allegri preme per averlo. Vuole lui a sinistra. Prima è necessario far uscire Luca Pellegrini.

Il gioco si basa sul tempo: chi sblocca per primo, passa in vantaggio. Il Monza lo ha messo in vendita. Un pezzo pregiato con cui monetizzare, una volta averlo valorizzato (fu una grande intuizione nel 2020) e l’acquisto di Kyriakopoulos copre la sua potenziale uscita. Inoltre, il club punta molto su Franco Carboni, arrivato in prestito dall’Inter per la batteria di esterni sinistri.

L’Atalanta continua a essere molto attiva sul mercato. E per Tuttomercatoweb il nuovo obiettivo sarebbe quello di soffiare a Inter e Juventus nientemeno che Carlos Augusto del Monza, una delle sorprese dello scorso campionato. I bergamaschi hanno sondato il brasiliano, ma al momento non sembrano intenzionati ad affondare il colpo. L’operazione potrebbe prendere piede solo con l’inserimento di una contropartita tecnica e si parla di Duvan Zapata e Brandon Soppy, due dei giocatori che sono sulla lista dei partenti.